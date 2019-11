Fine settimana in Franciacorta per Belen Rodriguez e Stefano De Martino

La tranquillità di una location esclusiva, nel cuore della Franciacorta e dei suoi più spettacolari colori autunnali. Belen Rodriguez e il marito Stefano De Martino stanno trascorrendo ore spensierate a Erbusco, presso l’Albereta Relais and Chateaux.

Immancabile la galleria di scatti fotografici affidata a Instagram per i tanti follower (addirittura 9 milioni per la showgirl, poco meno della metà invece per il ballerino e conduttore televisivo). Dopo qualche ora di relax nelle splendide sale della struttura, con una vista spettacolare sui vigneti ingialliti dall'autunno, il pranzo con piatti a base di tartufo bianco. Suggestiva la cena, con un tavolo riservatissimo proprio davanti al caminetto acceso.

