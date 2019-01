Canale 5: spopola infermiera bresciana, vinti 29mila euro ad 'Avanti un altro'

Caschetto biondo e luminosi occhi verdi, Barbara Zani di Rudiano si è seduta davanti a Paolo Bonolis per rispondere, in soli 150 secondi, a una sfilza di 21 domande di cultura generale - secondo la regola della risposta errata - per arraffare il montepremi finale di ben 200 mila euro.

L'infermiera bresciana, caposala all'ospedale di Chiari, non è riuscita ad accaparrarsi l'intera somma finale del telequiz 'Avanti un altro' nella puntata di domenica 13 gennaio, cadendo proprio sulla penultima domanda.

Sfiorata l'impresa, è scattata la seconda fase, durante la quale la 39enne, mamma di due figli piccoli, non ha mai perso la concentrazione: non ha commesso errori, portandosi così a casa 29mila euro. Una cifra mica male coi tempi che corrono, a cui si unisce la soddisfazione della bella figura fatta a livello nazionale.

A fare il tifo per lei, nello studio televisivo della trasmissione di Canale 5, c'era il marito Luca, mentre tutti i rudianesi sono rimasti incollati al televisore per seguire la scalata della loro concittadina.

Dopo la vittoria, le congratulazioni di rito su Facebook: "Ci congratuliamo per la vincita e le auguriamo altri successi e felicità in questo 2019 appena iniziato. Complimenti!", si legge sulla pagina Facebook 'Popolari per Rudiano'.