Gardaland, conto alla rovescia per l'apertura estiva: le 3 grandi novità del 2019

Manca ormai pochissimo all’inizio della nuova stagione di Gardaland Resort: sabato 30 marzo sarà infatti inaugurato "Year of Magic", un anno ricco di novità interamente dedicato al mondo della magia.

"Gardaland evoca da sempre nell’immaginario comune uno straordinario viaggio nell’avventura e nella fantasia, in grado di far sognare e divertire grandi e bambini - commenta Aldo Maria Vigevani, Ceo Gardaland - ma è la magia il terzo elemento che rende unico il Parco e ne determina il grande successo".

Proprio per questo il Parco ha pensato, per il 2019, di introdurre una serie di novità che richiamino il mondo della magia e permettano agli ospiti di vivere un’esperienza ancora più elettrizzante: dalla nuova attrazione "Foresta Incantata" alla tematizzazione di "Sequoia Magic Loop", fino al nuovo show "Magic Elements" e agli eventi come "Magic Spring" e altri spettacolari allestimenti del parco. Poi, il 31 maggio, ci sarà all'attesa apertura del "Gardaland Magic Hotel".

Le principali novità: Foresta Incantata, Sequoia Magic Loop e Magic Elements

Accessibile attraverso una miniera, la "Foresta Incantata" sarà un’attrazione walk-through, un percorso interattivo dedicato alle famiglie che potranno vivere l’esperienza di in un mondo magico tra piante e fiori giganti, alberi imponenti, grandi funghi e creature fantastiche. Fondamentale, in questa attrazione, sarà il ruolo attivo dei bambini, che non saranno semplici spettatori ma veri e propri protagonisti della storia: la loro missione sarà infatti quella di aiutare il Mago di Gardaland a spezzare l’incantesimo della Strega Malvagia che minaccia di trasformare la Foresta in pietra.

Gardaland propone anche la riapertura dell’adrenalinica Sequoia Magic Loop in una nuova tematizzazione. Il rollercoaster raggiunge un'altezza massima di circa 30 metri dal suolo e compie una serie di inversioni a 180 gradi, facendo vivere ripetutamente la sensazione di rimanere a testa in giù.

Magia significa anche show: per il 2019 il cast artistico di Gardaland sarà arricchito da nuovi performer - selezionati tra le eccellenze delle produzioni di tutto il mondo - che sapranno sorprendere il pubblico con il loro talento.

Tra le novità del 2019 sarà proposto "Magic Elements", uno show in scena presso il PalaMagic che propone ricchi effetti speciali di video-mapping, spettacolari giochi di acqua e di fuoco, fuochi pirotecnici teatrali e molte altre sorprese. Una narrazione avvincente e il cast artistico specializzato creeranno uno show dal grande impatto visivo ed emozionale, che non mancherà di stupire il pubblico.

Al Teatro della Fantasia andrà invece in scena lo spettacolo “La Fata delle Bolle”, esperienza che vedrà protagonista una performer di livello internazionale, Silvia Garuffini. Il suo spettacolo - dopo essere stato presentato nei più prestigiosi teatri del mondo e nelle trasmissioni televisive di Europa, Stati Uniti e Cina - arriva a Gardaland per sorprendere tutte le famiglie e non solo.

L’area interamente tematizzata "Peppa Pig Land" si arricchisce di due nuovi personaggi: le famiglie potranno infatti incontrare dal vivo anche Suzy Pecora e Danny Cane, inseparabili amici di Peppa e George, con cui scattare una divertente foto ricordo.

Per tutta la stagione, inoltre, la magia prenderà forma nell’intero parco con allestimenti unici: da libri giganti, alambicchi volanti e candelabri distorti che decoreranno l’orologio floreale simbolo del parco, all’enorme drago che spunterà dalla fontana di Transgardaland Express. Piazza Camelot ospiterà invece un grande libro degli incantesimi, una potente bacchetta magica e la misteriosa tomba del drago; in piazza Valle dei Re verrà allestito un set in cui il Grande Mago sarà circondato da alcuni tra gli animali magici più affascinanti: dal cavallo alato al gufo fino ad arrivare alla fenice.

Lungo tutte le vie principali tanti saranno i punti in cui gli ospiti potranno scattarsi foto mentre sbucano dall’uovo di un drago o all’interno di un set fatato, a ricordo dell'esperienza vissuta.

Come sempre non mancheranno gli eventi speciali: dal 30 marzo al 14 giugno infatti sarà in scena Gardaland Magic Spring. Nei weekend e nei giorni festivi il parco sarà invaso da tanti personaggi della magia: spericolati trampolieri, meravigliose fate alate che doneranno ai bimbi la magia attraverso brillantini, elfi magici e cavalieri "custodi del bosco" che insegneranno ai piccoli ospiti le regole per preservare la natura. Non mancherà la magia orientale: in Piazza Souk si potrò incontrare "Alì, il Sultano fluttuante": un magico personaggio che, a seguito di un incantesimo, fluttuerà a mezz'aria in barba alla legge di gravità.

Cavallucci marini al Gardaland Sea Life

Al Gardaland Sea Life Aquarium , per la stagione 2019, una nuova vasca ospiterà i cavallucci marini, nati proprio a Sea Life nell’ambito dei programmi di salvaguardia delle specie marine a rischio. Gardaland Sea Life, infatti, fa parte di una task force internazionale che monitora continuamente la situazione in tutti i mari del mondo per proteggere e conservare questa delicatissima specie, quindi non acquista né cattura i cavallucci liberi in mare aperto, ma permette che questi nascano e si riproducano all’interno dell’acquario.

Gardaland Magic Hotel

Momento clou della stagione 2019 sarà l’apertura di Gardaland Magic Hotel, il nuovo Hotel a 4 stelle interamente tematizzato e dedicato alla magia che aprirà il 31 maggio 2019.

Gardaland Magic Hotel - la cui costruzione ha comportato un investimento di 20 milioni di euro - sarà composto da 128 ampie camere tematizzate in tre differenti e suggestive ambientazioni: Foresta Incantata, Cristallo Magico e Grande Mago. Ogni camera sarà divisa in due diverse aree - il letto matrimoniale da una parte, i due letti singoli dall’altra - pensate per vivere e condividere un’esperienza unica per tutta la famiglia.

Nel periodo che va dal 30 marzo al 14 giugno 2019, il Parco aprirà alle 10 con orari di chiusura che varieranno dalle 17 alle 19. Dal 17 giugno al 10 settembre l’orario sarà invece dalle 10 alle 23, tutti i giorni.