Anziana dona la casa alla badante romena: "Voi mi avete abbandonato"

Era stata accusata di circonvenzione di incapace da parte dei sei nipoti della donna, oggi 92enne e ospite di una casa di riposo in città: l’anziana aveva deciso di donarle l’immobile dove ha abitato per una vita, pagandole pure circa 9mila euro di spese per rogito e tasse, varie ed eventuali. Finita in tribunale, la giovane badante - una rumena di 45 anni - è stata inizialmente indagata, ma poi prosciolta da ogni accusa.

Il fatto non sussiste: così ha deciso la Procura a seguito di lunghi e delicati accertamenti. A scagionarla definitivamente dall’accusa le dichiarazioni e il testamento della stessa anziana, la donna che la badante ha accudito per anni. La signora, sia a voce che per iscritto, ha infatti dichiarato di essersi sentita abbandonata.

Il testamento della donna

“Non giudicatemi male, cari nipoti - questo il contenuto del testamento pubblicato dal Giornale di Brescia - ma se sono arrivata a queste scelte è perché mi sono sentita abbandonata da tutti. E come voi non avete sentito nessun obbligo nei miei confronti, allora io mi sento libera di disporre dei miei averi come meglio credo”.

E così è stato: alla badante la casa, ai nipoti il negozio. Circostanza che però non aveva convinto i familiari, che appunto avevano denunciato la donna. L’inchiesta era finita sul tavolo del pm Marzia Aliatis: indagini e accertamenti, fino alla definitiva archiviazione.