Il paese si allaga: mezzo metro d'acqua anche al centro commerciale

Non solo Valsabbia: anche il Basso Garda ha pagato dazio per il maltempo. Certo le due ondate non sono paragonabili: si parla di milioni di euro di danni da una parte, di qualche decina di migliaia dall'altra. Ma anche in Valtenesi, e in particolare a Padenghe e Moniga, non sono mancati i disagi a seguito della bomba d'acqua piovuta martedì sera tra le 19.30 e le 20.30.

Ha piovuto per mezz'ora, fortissimo: tanta pioggia come da tempo non si vedeva. E i tombini sono tracimati, i torrenti e i rii esondati: conseguenza diretta sono stati i numerosissimi allagamenti, case e cantine ma anche negozi e supermercati. A Padenghe il Simply di Via Meucci è stato fatto letteralmente evacuare poco prima delle 20 (c'erano pochi clienti, per fortuna).

Sempre a Padenghe non pochi i problemi al centro commmerciale all'aperto di Piazza D'Annunzio: faceva ancora chiaro quando tutti i negozi della piazza erano già stati invasi da almeno 30 centimetri di acqua. Tra questi anche la Forneria con il Bar: sul posto è stata fatta intervenire una ditta specializzata, che ha lavorato fino alle 2 e ha poi ripreso all'alba del giorno dopo.