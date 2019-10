4 Ristoranti in Franciacorta: nella sfida tutta bresciana la spunta Cadebasi

E' il ristorante Cadebasi Franciacorta, gestito dal giovane Alessandro Baccanelli (34 anni) insieme al socio Giuseppe, il vincitore della terza puntata della nuova stagione di 4 Ristoranti, il celebre show in onda su Sky condotto da Alessandro Borghese, star dei fornelli e della televisione nostrana.

Borghese era già stato nel Bresciano, con lo show dei 4 Ristoranti, con un episodio registrato sul lago di Garda: ai primi di settembre era tornato ancora sul Benaco, ma sponda veronese, per la rassegna WardaGarda dedicata all'olio Garda Dop.

Incollati al televisore: ecco com'è andata

Incollati al televisore, martedì sera su Sky Uno, per sapere come sarebbe andata: dopo tante anticipazioni, finalmente, la classifica finale. Come detto l'ha spuntata Cadebasi: location ristrutturata da poco, curata nei dettagli con luci e colori accesi, cucina di livello medio-alto e continua ricerca qualitativa della materia prima.

Immancabile il brindisi a suon di Franciacorta, e il maxi-premio finale (da 5000 euro): a completare la graduatoria il secondo posto di La Corte, ristorante di Palazzolo sull'Oglio gestito da Aldo e dalla moglie Cinzia, poi l'Hostaria Uva Rara di Monticelli Brusati, gestita da Daniela e marito, infine il ristorante Bella Iseo di Pilzone, gestito da Fabio. Menu, location, servizio e conto: arrivederci alla prossima puntata.