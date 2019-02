Dalle montagne alla pianura, è arrivata la neve

Dalla montagna alla pianura, la neve sta cadendo in gran parte della nostra provincia. I fiocchi stanno scendendo copiosi nelle valli, ma anche dai laghi alla città tetti e strade si stanno ricoprendo di bianco.



Secondo gli esperti di Meteopassione.com, la nevicata in pianura dovrebbe continuare per qualche ora (per ilMeteo.it, fino alle 10 del mattino), poi si tramuterà in pioggia. Massima attenzione per il pericolo ghiaccio sull'asfalto: al momento - fortunatamente - non si segnalano particolari disagi alla viabilità.