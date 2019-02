Miss Escort e Miss Trans 2018: Lombardia (e Brescia) in cima alla classifica

Con il contributo dei "punter" (nel gergo del settore i clienti delle escort), più di 30.000 utenti e 37.000 recensioni, Escort Advisor per il 4° anno consecutivo ha pubblicato la classifica con la miglior escort e la miglior trans votate dagli utenti di internet.

In cima alle regioni italiane c'è la Lombardia, con 10 delle prime 30 escort e trans classificate. Milano è la capitale delle trans, con 5 delle prime 15 (record assoluto) e 3 delle 15 top escort a pari merito con Roma. Anche Brescia non se la passa male (si fa per dire), in classica con la escort numero 11 e la trans numero 13 e ottava in tutta Italia per il numero di recensioni pubblicate.

Ma chi è la migliore escort del 2018? Si chiama Jessica e vive a Bologna: ha ricevuto 35 recensioni a 5 stelle ricevute. Foto a volto scoperto, dichiara "faccio questo lavoro per scelta, mi piace, mi diverte e la mia famiglia lo sa".