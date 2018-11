Selfie, urla e pianti di gioia: centinaia di ragazzine 'folli' per Benji & Fede

Calca, lacrime e grida. Gli ingredienti base di una ricetta di successo per il centro commerciale 'Freccia Rossa': domenica pomeriggio, sul palco allestito per le grandi occasioni, sono saliti Benji & Fede, la coppia più amata e acclamata dai millennials

Il duo pop modenese è ormai un abitué del polo commerciale cittadino: ogni volta che Benjamin Mascolo e Federico Rossi mettono piede in galleria fuori e dentro la struttura si scatena il delirio. Il loro affezionatissimo pubblico di ragazzine è pronto a tutto - pure a sopportare interminabili ore di coda - pur di trascorrere qualche secondo con loro, poterli abbracciare e baciare, scattare selfie da condividere sui Social e farsi firmare la copia del nuovo album.

L'occasione che ha portato i due cantanti modenesi ad affrontare l'ennesimo bagno di folla è il firma copie della nuova edizione del loro terzo album ("Siamo solo Noise - Limited edition" ) grazie al quale, ma ormai non è più una novità, hanno conquistato la vetta della classifica delle vendite.

Canzoni semplici che raccontano di storie e problemi quotidiani come quelli delle migliaia di adolescenti che da anni ascoltano i brani del duo modenese, nato grazie ad Internet, regalandogli una fama e un calore davvero unici.

Come al solito non sono mancati i pianti: fiumi di lacrime hanno bagnato le guance di molte delle ragazzine che non hanno voluto perdersi la grande occasione di passare qualche secondo a stretto contatto con il loro beniamini.